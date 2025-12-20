Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
Гущина назвала обидным выступление на чемпионате России.
Фигуристка Ксения Гущина назвала обидным выступление на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Гущина набрала 205,36 балла по сумме программ.
«Наверное, волнение как один из факторов. Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Боль практически всегда со мной, но сегодня все было хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет», – сказала Гущина.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
