Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»

Фигурист Федоров: в этом сезоне стал кататься намного стабильнее.

Фигурист Григорий Федоров отметил, что в этом сезоне стал выступать стабильнее.

Сегодня Федоров представил произвольную программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Он упал с тройного лутца.

«На этом чемпионате я был в самой хорошей форме, обидно, что такая глупая ошибка случилась. Возможно, сыграл какой‑то единичный случай, потому что почувствовал дырку зубцом, но мог спасти этот элемент, просто, видимо, сдался. Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее.

Более осознанный подход к тренировкам и к не тренировочным вещам. Отвлекаюсь от тренировок, когда езжу в университет, есть возможность переключиться и не зацикливаться», – сказал Федоров.