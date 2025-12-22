0

Пасечник о соцсетях: «Не смотрю, не читаю ничего. Только папа присылает хорошие комментарии, говорит, что плохих вообще нет»

Елизавета Пасечник призналась, что не читает комментарии в интернете.

Российская фигуристка Елизавета Пасечник рассказала о том, как изменился ее подход к соревнованиям в плане психологии.

Пасечник в паре с Дарио Чиризано завоевала бронзу на чемпионате России-2026 в танцах на льду.

– Ты говорила про изменения в психологической подготовке. Что именно поменялось?

– Если мы говорим именно про жизнь, у меня есть девиз: «Все что ни делается, все к лучшему». Но это звучит достаточно не по-спортивному, потому что у каждого спортсмена есть определенная цель. Как минимум, наша цель — это стабильно выступать на соревнованиях. Эта цель не оправдалась.

Но я была достаточно спокойна, понимала, что я талантливая, что у меня огромная фан-база, что у меня есть прекрасные родители, которые меня поддерживают, прекрасный партнер, который поддерживает, прекрасный тренерский штаб, все в меня верят, все за меня болеют и переживают.

Это дает огромную поддержку, и у меня вообще не было мыслей, что это не мое, надо заканчивать. Я знала, на что я способна, и мне хотелось это показать, но тоже без какого-то чрезмерного желания. Я знаю, что я могу по-другому и докажу это.

– Тебе как-то помогал психолог?

– Я сразу сказала, что он мне не нужен, потому что на каком-то психологическом уровне я умею сама с собой работать. Как бы это сейчас не звучало. Я была достаточно спокойной на соревнованиях, присутствовал легкий мандраж, но это естественно. Какого-то чрезмерного волнения, переживания не было. Какие-то неудачные моменты – это случайности.

– Кто-то вас уже начал списывать – это задевало?

– Нет, я вообще про это была не в курсе. Я не смотрю, не читаю ничего, потому что меня это может действительно сбить с моего пути. Только папа присылает хорошие комментарии, говорит, что плохих вообще нет.

– Ни на одну группу по фигурному катанию не подписана?

– Подписана на нашу фан-группу, но комментарии не читаю. Мне лично болельщики говорят много приятных слов. В любом случае есть хейтеры, есть люди, которым ты не нравишься, или им кто-то нравится больше. Я оберегаю себя и держусь подальше. На меня это может повлиять негативно, – рассказала Пасечник.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
