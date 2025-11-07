Гран-при Японии. Сакамото, Хендрикс, Самоделкина, Хигучи, Пеццетта, Эверхардт выступят с короткими программами
Сакамото, Хендрикс и Самоделкина покажут короткие программы на Гран-при Японии.
Фигуристки выйдут на лед 7 ноября.
4-й этап, NHK Trophy
Осака, Япония
Женщины
Короткая программа
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Кэтрин Медланд Спенс (Канада)
2. Ю Ен (Южная Корея)
3. Юна Аоки (Япония)
4. Луна Хендрикс (Бельгия)
5. Софья Самоделкина (Казахстан)
6. Ливия Кайзер (Швейцария)
Вторая разминка
7. А Сон Ен (Южная Корея)
8. Вакаба Хигучи (Япония)
9. Анна Пеццетта (Италия)
10. Элис Лин-Грейси (США)
11. Сара Эверхардт (США)
12. Каори Сакамото (Япония)
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости