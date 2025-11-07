1

Гран-при Японии. Сакамото, Хендрикс, Самоделкина, Хигучи, Пеццетта, Эверхардт выступят с короткими программами

Сакамото, Хендрикс и Самоделкина покажут короткие программы на Гран-при Японии.

Фигуристки выйдут на лед 7 ноября.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап, NHK Trophy

Осака, Япония

Женщины

Короткая программа

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Кэтрин Медланд Спенс (Канада)

2. Ю Ен (Южная Корея)

3. Юна Аоки (Япония)

4. Луна Хендрикс (Бельгия)

5. Софья Самоделкина (Казахстан)

6. Ливия Кайзер (Швейцария)

Вторая разминка

7. А Сон Ен (Южная Корея)

8. Вакаба Хигучи (Япония)

9. Анна Пеццетта (Италия)

10. Элис Лин-Грейси (США)

11. Сара Эверхардт (США)

12. Каори Сакамото (Япония)

Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
