Галлямов не извинился перед журналисткой за резкие высказывания: «Надо тоже думать головой, когда звонят. Можем встретиться лично, обсудить эту ситуацию»

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов не стал извиняться перед журналисткой за резкие высказывания в ее адрес.

Накануне фигурист пожаловался на ранний звонок от представителя СМИ: «Просто больная на всю голову, ей-богу. Ну что, тогда засветим ее номер, чтобы и она теперь звонки получала? Чтобы понимала, что творит. Просто ненормальная ».

«Понимаете, надо тоже думать головой, когда звонят... Мы можем с ней встретиться лично, как вариант, и тогда можем побеседовать. Мы можем это сделать вживую, обсудить эту ситуацию. У меня сейчас шоу – как раз здесь в «Юбилейном». Надо сначала откатать, и там все решим дальше», – сказал Галлямов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Известий».

На чемпионате России в Санкт-Петербурге Галлямов занял второе место в паре с Анастасией Мишиной.

