Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри лидируют после первого дня
Даниэль Грассль лидирует после короткой программы на чемпионате Италии.
На чемпионате Италии по фигурному катанию прошли короткие программы.
Чемпионат Италии
Бергамо
Мужчины
Короткая программа
1. Даниэль Грассль – 108,17
2. Маттео Риццо – 80,61
3. Кори Чирчелли – 73,71
Николай Мемола и Габриэле Франджипани снялись.
Женщины
Короткая программа
1. Лара Наки Гутманн – 64,32
2. Сарина Йоос – 63,51
3. Анна Пеццетта – 62,90
Пары
Короткая программа
1. Сара Конти – Никколо Мачии – 80,89
2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини – 69,67
3. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо – 55,08
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри – 84,87
2. Виктория Манни – Карлос Ретлисбергер – 73,72
3. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара – 70,35
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
