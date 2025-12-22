0

Илья Авербух: «Гуменник показал, что на Олимпиаде ему под силу быть в тройке»

Авербух: Гуменник показал, что на Олимпиаде ему под силу быть в тройке.

Хореограф Илья Авербух считает, что фигурист Петр Гуменник способен завоевать медали на Олимпиаде-2026 в Италии.

Накануне Гуменник выиграл чемпионат России в Санкт-Петербурге, набрав 304,95 балла. Вторым стал Евгений Семененко (296,80), третьим – Марк Кондратюк (281,07).

«Ярчайший турнир, один из лучших чемпионатов России в мужском катании. Потрясающая борьба, конкуренция. Сумасшедший результат. Очень сильные выступления. Жаль, что Марк Кондратюк допустил ошибку и не смог бороться за первое место. Но у него выдающееся выступление.

Хочется отметить Матвея Ветлугина, у которого получилось одухотворенное выступление. Женя Семененко взял себя в руки, умница. Великая школа Алексея Мишина. А Петр Гуменник показал, что на Олимпиаде ему под силу быть в тройке», – сказал Авербух.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля. Гуменник сможет выступить там в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoЕвгений Семененко
logoИлья Авербух
мужское катание
logoчемпионат России
logoАлексей Мишин
logoПетр Гуменник
logoМатвей Ветлугин
logoМарк Кондратюк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Галлямов не извинился перед журналисткой за резкие высказывания: «Надо тоже думать головой, когда звонят. Можем встретиться лично, обсудить эту ситуацию»
12 минут назад
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: итоги чемпионата России-2026 – бунт Галлямова, споры про Петросян, прорыв Захаровой
36 минут назадПодкасты
Игнатов о чемпионате России: «Очень обидно и больно, что столько усилий, к сожалению, ушли в никуда»
45 минут назад
Пасечник о соцсетях: «Не смотрю, не читаю ничего. Только папа присылает хорошие комментарии, говорит, что плохих вообще нет»
58 минут назад
Александр Жулин: «Гуменнику поставили оценки с учетом того, что он едет на Олимпиаду. Год олимпийский — Петю надо было немножко поддержать»
вчера, 21:01
Сакамото, Чиба, Накаи, Кагияма, Сато, Миура отобрались на Олимпийские игры-2026
вчера, 18:59
Гуменник об использовании ИИ в судействе: «Хочется, чтобы на самых важных стартах тебя оценивали живые люди»
вчера, 18:15
Чемпионат России. Петросян, Туктамышева, Гуменник, Кондратюк, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступили с показательными номерами
вчера, 18:07
Илья Авербух: «Дикиджи – очень талантливый парень. Он спокойно может вернуться в элиту, запас есть»
вчера, 18:04
Даниил Глейхенгауз: «Будем работать с Петросян над связкой из трех ультра-си в произвольной»
вчера, 17:54
Ко всем новостям
Последние новости
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
вчера, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03