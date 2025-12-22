Илья Авербух: «Гуменник показал, что на Олимпиаде ему под силу быть в тройке»

Авербух: Гуменник показал, что на Олимпиаде ему под силу быть в тройке.

Хореограф Илья Авербух считает, что фигурист Петр Гуменник способен завоевать медали на Олимпиаде-2026 в Италии.

Накануне Гуменник выиграл чемпионат России в Санкт-Петербурге, набрав 304,95 балла. Вторым стал Евгений Семененко (296,80), третьим – Марк Кондратюк (281,07).

«Ярчайший турнир, один из лучших чемпионатов России в мужском катании. Потрясающая борьба, конкуренция. Сумасшедший результат. Очень сильные выступления. Жаль, что Марк Кондратюк допустил ошибку и не смог бороться за первое место. Но у него выдающееся выступление.

Хочется отметить Матвея Ветлугина, у которого получилось одухотворенное выступление. Женя Семененко взял себя в руки, умница. Великая школа Алексея Мишина. А Петр Гуменник показал, что на Олимпиаде ему под силу быть в тройке», – сказал Авербух.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля. Гуменник сможет выступить там в нейтральном статусе.