Роднина о переходе Костылевой: «Плющенко как мог пытался решать проблемы. Достойно похвалы, что Елену до конца не бросали, несмотря на поведение матери»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась об уходе фигуристки Елены Костылевой от Евгения Плющенко.
Костылева, которая в прошлом сезоне выигрывала чемпионат России среди юниорок, теперь будет тренироваться у Софьи Федченко.
«К сожалению, в случае с Костылевой в последние месяцы все обсуждали не ее спортивные результаты, а различные скандалы с участием матери. Честно говоря, даже не хочется лезть в эти внутренние дебри. Даже со стороны очевидно, что там нарастал ком проблем.
Плющенко как мог пытался их решать. Плюс в «Ангелах» ей предоставили максимальные возможности для роста. Делали все, чтобы девочка прогрессировала. Мы видели, сколько с ней трудились Евгений Викторович и другие тренеры академии. Да и достойно похвалы то, что они до конца не бросали ее, несмотря на поведение матери», – сказала Роднина.
