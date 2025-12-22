Роднина о переходе Костылевой: «Плющенко как мог пытался решать проблемы. Достойно похвалы, что Елену до конца не бросали, несмотря на поведение матери»

Роднина: Плющенко как мог пытался решать проблемы с Костылевой.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась об уходе фигуристки Елены Костылевой от Евгения Плющенко .

Костылева, которая в прошлом сезоне выигрывала чемпионат России среди юниорок, теперь будет тренироваться у Софьи Федченко.

«К сожалению, в случае с Костылевой в последние месяцы все обсуждали не ее спортивные результаты, а различные скандалы с участием матери. Честно говоря, даже не хочется лезть в эти внутренние дебри. Даже со стороны очевидно, что там нарастал ком проблем.

Плющенко как мог пытался их решать. Плюс в «Ангелах» ей предоставили максимальные возможности для роста. Делали все, чтобы девочка прогрессировала. Мы видели, сколько с ней трудились Евгений Викторович и другие тренеры академии. Да и достойно похвалы то, что они до конца не бросали ее, несмотря на поведение матери», – сказала Роднина.

Костылева ушла от Плющенко к Федченко. К 14 годам у Лены калейдоскоп переходов