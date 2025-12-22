«В этой ситуации есть обоюдная вина». Роднина о конфликте Галлямова с журналисткой

Роднина считает, что в ситуации с Галлямовым и журналисткой есть обоюдная вина.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что в ситуации между фигуристом Александром Галлямовым и журналисткой есть обоюдная вина.

Накануне Галлямов пожаловался на ранний звонок от представителя СМИ: «Просто больная на всю голову, ей-богу. Ну что, тогда засветим ее номер, чтобы и она теперь звонки получала? Чтобы понимала, что творит. Просто ненормальная ».

«Я считаю, что в этой ситуации есть обоюдная вина, ведь журналист тоже должен понимать свою ответственность. Мне вчера, в субботу, тоже позвонил журналист в пол-одиннадцатого вечера. И если бы у меня настроение было хуже, то я бы ему все объяснила.

Когда вы набираете наши личные телефоны, то посмотрите, пожалуйста, на время. Есть же еще и нормы воспитания. И я не знаю, какой был ее вопрос, потому что я очень часто с такими (нелепыми) вопросами встречаюсь. Но я тогда начинаю рассказывать историю не только фигурного катания, но и всего спорта.

И, вообще, есть такое понятие, как такт. У него огромное количество подписчиков, и он отстаивает свою точку зрения, он имеет на это право. Если журналист что-то высказывает и считает это нормой, потому что это его работа, то есть такое понятие, как права человека. И разве Галлямов не отстаивает свои права?

Она вмешалась в его режим на соревнованиях и нарушает его. Я не защищаю ни одного, ни другого, я призываю в этой ситуации быть немного внимательнее и тактичнее друг к другу. Зачем нарушать права спортсменов, которые месяцами готовятся к определенному старту? Давайте уважать друг друга», – сказала Роднина.