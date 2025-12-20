«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России

Фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров, выступающие в танцах на льду, довольны своим выступлением на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Щербакова и Гончаров заняли 5-е место на турнире. Победу одержали Александра Степанова и Иван Букин.

«Мы счастливы и рады, очень устали. Была проделана большая работа и по ходу сезона, и после этапов Кубка России. Понимаем, что вся работа была проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед», – сказала Щербакова.

«Чисто доехали, поэтому рады. Мы довольны тем, что получили от этого турнира, сделали чистые прокаты, попали в сборную. Довольны своим местом», – добавил Гончаров.