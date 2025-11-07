Гран-при Японии. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Ташлерова и Ташлер, Майя и Алекс Шибутани представят ритм-танцы
Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон выступят в танцах на льду на Гран-при Японии.
Фигуристы выйдут на лед с ритм-танцами 7 ноября.
4-й этап, NHK Trophy
Осака, Япония
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 6:35 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США)
2. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
3. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
4. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)
5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
Вторая разминка
6. Юко Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
7. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
8. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
9. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости