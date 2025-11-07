0

Гран-при Японии. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Ташлерова и Ташлер, Майя и Алекс Шибутани представят ритм-танцы

Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон выступят в танцах на льду на Гран-при Японии.

Фигуристы выйдут на лед с ритм-танцами 7 ноября.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап, NHK Trophy

Осака, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 6:35 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Майя ШибутаниАлекс Шибутани (США)

2. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)

3. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

4. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)

5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

Вторая разминка

6. Юко Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

7. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

8. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

9. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
