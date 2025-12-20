«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России

Мухортова и Евгеньев заявили, что расстроены из-за результатов в сезоне.

Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в паре, признались, что расстроены из‑за своих результатов.

Сегодня Мухортова и Евгеньев заняли 5-е место на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу этого сезона, особенно по оценкам это видно. Но мы понимаем, что это не повод для расстройства, а то, на что нам указывают высочайшего уровня специалисты нашей страны. Мы можем ориентироваться на их мнение. Нам надо немного поменять подход к тренировкам, потому что у нас есть все условия. К сожалению, Настя после Омска слегла с гриппом, была температура под 40 градусов», – сказал Евгеньев.

«На две недели это выбило меня из колеи. Мне кажется, немного нам не хватило времени, чтобы наверстать. Еще бы неделька и мы бы были в норме», – добавила Мухортова.