Галлямов поблагодарил фанатов за поддержку на ЧР: «Вы создали ту самую магию, ради которой мы выходим на лед»

Галлямов обратился к болельщикам после чемпионата России.

Фигурист Александр Галлямов поблагодарил болельщиков после завершения чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Накануне Галлямов завоевал серебро в паре с Анастасией Мишиной. Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Сердце чемпионата – это вы 💛

Спасибо каждому, кто был на трибунах и поддерживал нас вживую, кто болел у экранов. Ваша энергия – лучший катализатор для выступлений.

Спасибо за вашу невероятную поддержку на чемпионате России! Вы создали ту самую магию, ради которой мы выходим на лед», – написал Галлямов в своем телеграм-канале.

Полчаса рядом с кипящим Галлямовым: атаковал Мишину, игнорил всех, цитировал Дрогба про судей

Твое лицо, когда вручают серебряную медаль, а ты – Галлямов

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
