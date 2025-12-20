Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»

Камилла Нелюбова: надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности.

Фигуристка Камилла Нелюбова прокомментировала свое выступление на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Нелюбова заняла на турнире 7-е место, набрав 214,75 балла по сумме короткой и произвольной программ. В прокате произвольной она исполнила тройной аксель.

«Эмоции сейчас радостные – мне удалось откатать короткую и произвольную чисто. Да, были мелкие недочеты, но я рада.

Надеюсь, что чистые прокаты здесь придадут мне больше уверенности и я перестану сомневаться в себе – хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп в произвольную программу. И думаю, что правильно мы здесь решили откатать с тройным акселем, чтобы чисто сделать программу.

На тренировках тулуп получается, но пока он не так стабилен, как аксель, посложнее и технически, и физически. Буду над ним работать. Мы думали его делать после второго этапа Гран-при России, чтобы на России с тулупом и акселем катать. Но нужно было накатать программы, поэтому оставили эту идею на потом», – сказала Нелюбова.