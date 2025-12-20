  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
2

Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»

Камилла Нелюбова: надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности.

Фигуристка Камилла Нелюбова прокомментировала свое выступление на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Нелюбова заняла на турнире 7-е место, набрав 214,75 балла по сумме короткой и произвольной программ. В прокате произвольной она исполнила тройной аксель.

«Эмоции сейчас радостные – мне удалось откатать короткую и произвольную чисто. Да, были мелкие недочеты, но я рада.

Надеюсь, что чистые прокаты здесь придадут мне больше уверенности и я перестану сомневаться в себе – хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп в произвольную программу. И думаю, что правильно мы здесь решили откатать с тройным акселем, чтобы чисто сделать программу.

На тренировках тулуп получается, но пока он не так стабилен, как аксель, посложнее и технически, и физически. Буду над ним работать. Мы думали его делать после второго этапа Гран-при России, чтобы на России с тулупом и акселем катать. Но нужно было накатать программы, поэтому оставили эту идею на потом», – сказала Нелюбова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoчемпионат России
ТАСС
Камилла Нелюбова
logoсборная России
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Захарова о бронзе чемпионата России: «Не ожидала попадания в медали. Сезон сложился лучше, чем я ожидала»
5 минут назад
Дина Хуснутдинова: «Рада, что смогла показать достойное катание. Не стала рисковать в произвольной с четверным тулупом, но очень хочу его делать»
17 минут назад
Дарья Садкова: «Худший старт в карьере, я на всех прыжках допустила помарки. Сейчас это нужно как-то пережить, пока сложно сказать, как»
22 минуты назад
Аделия Петросян: «Готова только похвалить зрителей, тренеров, которые поддерживали весь мой прокат. Благодаря вам я доехала»
28 минут назад
Ученицы Этери Тутберидзе выиграли чемпионат России в женском одиночном катании 11-й раз подряд
39 минут назад
Аделия Петросян стала трехкратной чемпионкой России
40 минут назад
⚡ Чемпионат России. Петросян победила, Двоеглазова – 2-я, Захарова – 3-я
47 минут назад
Петросян упала с четверного тулупа, сделала «бабочку» на тулупе и степ-аут на тройном акселе в произвольной программе на ЧР
48 минут назад
Захарова прыгнула два четверных тулупа, Двоеглазова – четверной лутц, Хуснутдинова – два тройных акселя в произвольной на чемпионате России
50 минут назад
Илья Авербух: «У Галлямова есть претензии к судейству? Если пара допускает ошибку в прокате, винить в итоговом положении она может только себя»
58 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
сегодня, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
сегодня, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
сегодня, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
сегодня, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
сегодня, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
вчера, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
вчера, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
вчера, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
вчера, 12:55
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
18 декабря, 10:09