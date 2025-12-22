Игнатов о чемпионате России: «Очень обидно и больно, что столько усилий, к сожалению, ушли в никуда»

Макар Игнатов расстроен выступлением на чемпионате России.

Фигурист Макар Игнатов подвел итоги чемпионата России-2026 в Санкт-Петербурге, где занял 13-е место.

«Вот и закончился чемпионат России‑2026. Не так я планировал закончить этот год в соревновательном плане, но имеем то, что имеем. Готовность и общая физическая форма были лучше, чем-то, что я показал на старте. Но это спорт, так бывает.

Очень обидно и больно, что столько усилий, к сожалению, ушли в никуда. Не только моих, но и тех людей, кто со мной рядом. Это в первую очередь моя любимая жена Саша, которая в тяжелые моменты подготовки всегда старалась взять большую часть обязанностей на себя, чтобы я успел восстановиться, которая поддерживала меня и была рядом.

Также мои родители и все близкие, которые несмотря на то, что были далеко, переживали за меня. Это очень ценно. Весь мой тренерский состав, который готовил меня к этому старту, старался по мере своих сил и возможностей дать мне максимум.

Почему‑то всегда непросто говорить слова благодарности, хоть это, казалось бы, так естественно и обыденно. Но часто так получается, поэтому пишу об этом, если вдруг в жизни я мало говорю.

Спасибо всем и каждому, кто поддерживал и поддерживает меня в этом и не только сезоне. До новых встреч во второй половине сезона! Я сделаю все, чтобы вернуться сильнее. И да, всех с наступающем Новым годом! Увидимся с вами на новогодних шоу, где, я надеюсь, смогу подарить вам капельку этого прекрасного и праздничного настроения», – написал Игнатов.