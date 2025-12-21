  • Спортс
  • Александр Жулин: «Гуменнику поставили оценки с учетом того, что он едет на Олимпиаду. Год олимпийский — Петю надо было немножко поддержать»
0

Александр Жулин: «Гуменнику поставили оценки с учетом того, что он едет на Олимпиаду. Год олимпийский — Петю надо было немножко поддержать»

Тренер Александр Жулин поделился впечатлениями от мужских соревнований на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 

Победу одержал Петр Гуменник, вторым стал Евгений Семененко, третьим – Марк Кондратюк. 

«Мне больше всего понравились сегодня Кондратюк и Семененко — абсолютно достойное катание. Петя Гуменник — тоже с огромным потенциалом.

Думаю, ему сегодня поставили оценки с учетом того, что он едет на Олимпиаду. Вторая оценка у него очень серьезная. Если добавить в скорости скольжений и вращений, будет вполне конкурентоспособно. Малинина в расчет я не беру — это другая планета.

Вообще мне кажется, что этот чемпионат России был шедевром. В мужском катании столько фантастических прокатов: и Ветлугин, и Семененко, и Гуменник, и Кондратюк. Все по делу.

Год олимпийский — Петю надо было немножко поддержать. Он должен не подвести, идеально откататься на Играх. Сегодня он катался здорово, были два недочетика. При чистом прокате Гуменник очень силен. Всем браво», — сказал Жулин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
