«Я все время боялся задеть интерактивные борты. Мы выстроили маршрут, чтобы проезжать максимально удаленно». Бабаев-Смирнов о чемпионате России

Фигурист Бабаев-Смирнов: я все время боялся задеть интерактивные борты на ЧР.

Фигуристы Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов высказались о чемпионате России в танцах на льду, где заняли 8-е место.

Турнир проходил в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«Нам так понравился выход – арка, из которой выходят спортсмены, когда их представляют», – отметила Жданова.

«Меня впечатлили интерактивные борты, я все время боялся их задеть. Было очень волнительно: арена чуть уже, чем стандартная. Было много опасений, мы на тренировках примерный маршрут выстроили, чтобы проезжать максимально удаленно. Многие говорили про борты? Да, Максим Некрасов про кредит говорил (Некрасов шутил, что если врезаться в борт, то придется «брать кредит» – Спортс’’). Похожие мысли были», – сказал Бабаев-Смирнов.

Также фигуристы заявили , что рады вернуться на соревнования. Они пропустили прошлый чемпионат России из-за травмы партнерши.

«Мы рады вернуться. После такого долгого перерыва на чемпионате России это другие эмоции и другая атмосфера. Еще раз скажем огромное спасибо нашим зрителям, болельщикам», – поблагодарила Жданова.

«Это такая волна, которая поддерживает и перед прокатом, и во время – каждую секунду чувствуешь поддержку, это безумно мотивирует и вдохновляет», – добавил Бабаев-Смирнов.

«Казанова» Валерия Леонтьева – хит фигурного сезона от Ждановой и Бабаева-Смирной. У этого номера даже есть телеграм-канал!