🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: итоги чемпионата России-2026 – бунт Галлямова, споры про Петросян, прорыв Захаровой
Очень оперативные итоги главного турнира года + впечатления из Санкт-Петербурга. Почти два часа отчаянных споров и важных выводов.
Налетайте!
Таймкоды:
00:00 – Новостной оффтоп: Костылева ушла от Плющенко – неожиданно? Что дальше и с кем?
06:37 – впечатления Полины из «Юбилейного»: коротко об умницах и дурачках – на трибунах и на льду
14:48 – «такое ощущение, что у Гуменника есть план». Как Петр нас убедил – и не только прыжками
22:40 – обокрали ли Ветлугина? 15 баллов от Кондратюка в произвольной – перебор? Или дело в его безвкусных программах?
30:45 – что случилось с Владом Дикиджи (7-е место)? У Паши есть версия
39:01 – реакция Галлямова на поражение – стыд и эмоциональная незрелость
51:16 – Бойкова и Козловский на 0,66 балла опередили Мишину и Галлямова. Справедливо?
56:30 – Чикмарева и Янченков – удивительно скоростная пара. Но партнеру нужно срочно что-то делать с мелированием!
1:00:04 – большой спор про Аделию Петросян: нужно ли везти в Милан-2026 четверные?
1:24:40 – удивительное возвращение Маши Захаровой – бронза с разницей 0,06 балла. Мы рады
1:27:26 – Софья Муравьева – пятая, но как будто судьи могли ей не помогать в споре с Хуснутдиновой и Нелюбовой
1:34:54 – Степанова и Букин были и правда лучше Кагановской и Некрасова?
1:45:19 – пунктирные итоги чемпионата России-2026 от Майи, Паши и Вани