🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: итоги чемпионата России-2026 – бунт Галлямова, споры про Петросян, прорыв Захаровой

Очень оперативные итоги главного турнира года + впечатления из Санкт-Петербурга. Почти два часа отчаянных споров и важных выводов.

Налетайте!

Таймкоды:

00:00 – Новостной оффтоп: Костылева ушла от Плющенко – неожиданно? Что дальше и с кем?

06:37 – впечатления Полины из «Юбилейного»: коротко об умницах и дурачках – на трибунах и на льду

14:48 – «такое ощущение, что у Гуменника есть план». Как Петр нас убедил – и не только прыжками

22:40 – обокрали ли Ветлугина? 15 баллов от Кондратюка в произвольной – перебор? Или дело в его безвкусных программах?

30:45 – что случилось с Владом Дикиджи (7-е место)? У Паши есть версия

39:01 – реакция Галлямова на поражение – стыд и эмоциональная незрелость

51:16 – Бойкова и Козловский на 0,66 балла опередили Мишину и Галлямова. Справедливо?

56:30 – Чикмарева и Янченков – удивительно скоростная пара. Но партнеру нужно срочно что-то делать с мелированием!

1:00:04 – большой спор про Аделию Петросян: нужно ли везти в Милан-2026 четверные?

1:24:40 – удивительное возвращение Маши Захаровой – бронза с разницей 0,06 балла. Мы рады

1:27:26 – Софья Муравьева – пятая, но как будто судьи могли ей не помогать в споре с Хуснутдиновой и Нелюбовой

1:34:54 – Степанова и Букин были и правда лучше Кагановской и Некрасова?

1:45:19 – пунктирные итоги чемпионата России-2026 от Майи, Паши и Вани

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
