0

Гран-при Японии. Суй и Хань, Конти и Мачии, Павлова и Святченко, Ефимова и Митрофанов покажут короткие программы

Суй и Хань, Конти и Мачии выступят в парном катании на Гран-при Японии.

Фигуристы выйдут на лед с короткими программами 7 ноября.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап, NHK Trophy

Осака, Япония

Пары

Короткая программа

Начало – 8:35 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Вэньцзинь СуйЦун Хань (Китай)

2. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)

3. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

4. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

Вторая разминка

5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

6. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

7. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoАлексей Святченко
logoсборная Китая
Эмили Чан
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Франции
logoсборная Венгрии
logoЦун Хань
Сумитада Моригути
logoГран-при Японии
результаты
пары
Никколо Мачии
Дарья Данилова
сборная Нидерландов
logoсборная Японии
Камилла Ковалев
Юна Нагаока
Мишель Циба
logoВэньцзинь Суй
Миша Митрофанов
Сара Конти
logoГран-при
Алиса Ефимова
logoсборная США
Павел Ковалев
Спенсер Акира Хоу
logoМария Павлова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при Китая. Гленн, Лью, Губанова, Сато, Шайдоров, Метелкина и Берулава выступили с показательными номерами
26 октября, 08:15
Гран-при Китая. Метелкина и Берулава выиграли короткую программу, Конти и Мачии – 2-е, Суй и Хань – 3-и
24 октября, 13:58
Гран-при Франции. Миура и Кихара победили, Стеллато-Дудек и Дешам – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и
18 октября, 19:26
Главные новости
Гран-при России. «Идель». КМС. Халиуллин, Карартынян, Солодников, Хамзин, Лукин выступят с произвольными программами
38 минут назад
Гран-при России. «Идель». КМС. Сарновская, Сарафанова, Парсегова, Принева, Базылюк выступят с произвольными программами
48 минут назад
Гран-при Японии. Сакамото, Хендрикс, Самоделкина, Хигучи, Пеццетта, Эверхардт выступят с короткими программами
сегодня, 21:57
Гран-при Японии. Кагияма, Сато, Бричги, Риццо, Чха Чжун Хван, Торгашев и Цзинь Боян покажут короткие программы
сегодня, 21:50
Гран-при Японии. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Ташлерова и Ташлер, Майя и Алекс Шибутани представят ритм-танцы
сегодня, 21:31
Арина Парсегова: «Есть мечта выступить на одном старте и в одиночном катании, и в парном. Сил хватит»
сегодня, 20:46
Светлана Журова: «Неправильно и несправедливо, что Валиева не смогла оспорить дисквалификацию»
сегодня, 20:29
Алена Косторная восстановила тройной сальхов
сегодня, 19:33Видео
Роднина о том, что в Подмосковье тренер ударил 9-летнюю фигуристку: «Будет проведено расследование. Что стало поводом, пока неизвестно»
сегодня, 19:11
Гусева о серебре Гран-при в Казани: «Нас подвела сверхуверенность. Под конец программы устали, согнулся локоть – и поддержка не удалась»
сегодня, 18:58
Ко всем новостям
Последние новости
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
сегодня, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
сегодня, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
вчера, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12