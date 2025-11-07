Гран-при Японии. Суй и Хань, Конти и Мачии, Павлова и Святченко, Ефимова и Митрофанов покажут короткие программы
Суй и Хань, Конти и Мачии выступят в парном катании на Гран-при Японии.
Фигуристы выйдут на лед с короткими программами 7 ноября.
4-й этап, NHK Trophy
Осака, Япония
Пары
Короткая программа
Начало – 8:35 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
2. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)
3. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
4. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
Вторая разминка
5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
6. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
7. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
