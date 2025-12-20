0

Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»

Фигуристы Кузьмина и Студеникин: нам еще расти и расти, лет 10 покатаемся еще.

Танцоры на льду Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин оценили свое выступление на чемпионате России в Санкт-Петербурге, где стали девятыми.

Кузьмина: Мы довольны. Конечно, можно было кататься лучше, но на данный момент довольны результатом и прокатом. Проблем никаких не было, просто к чемпионату России всегда очень тяжелая подготовка: изнурительная, но абсолютно нормальная.

Студеникин: Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще. Это минимум.

– Что помешало показать на этапах то, что планировали?

Студеникин: Я косячил в Красноярске, это была чрезмерная уверенность в себе. Мы были очень хорошо готовы.

Кузьмина: Я заметила это на тренировке и говорила ему: давай сначала отъедем. Но мы его поддержали, все хорошо.

– Это ваш второй сезон по мастерам. Как вы изменились?

Студеникин: Мы стали более уверенными, более спокойными. Не до конца, конечно, еще есть некая скованность.

Кузьмина: В этом сезоне я начала очень сильно волноваться перед стартами. Мне это не присуще. По юниорам и в прошлом сезоне вообще не волновалась перед стартами, была всегда спокойно. Я сейчас выхожу, уже хочется. И это «хочется» перерастает в волнение.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
