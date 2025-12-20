Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»

Фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду с Евгением Устенко, рассказала о волнении на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Дуэт занял 4-е место на турнире. Победу одержали Александра Степанова и Иван Букин.

«Мы были полностью в прокате, в программе, друг с другом. Эмоций после выступления абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть. Мы сделали все что могли на данном этапе. Поэтому пока выбираем быть просто в моменте и восстанавливаться», – сказала Миронова.

Миронова и Устенко выступали после Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано (бронзовых призеров), которых зрители долго поддерживали аплодисментами.

«Мы волновались не только из-за соперников, мы в принципе немного нервничали. Не могу сказать, что аплодисменты предыдущим выступающим влияли. Мы выходили друг с другом. Это спорт, тут все бывает», – отметила Миронова.