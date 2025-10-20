6

Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров

24-26 октября пройдет этап Гран-при по фигурному катанию в Китае.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Cup of China

Чунцин, Китай

24 октября, пятница

9.45 – танцы на льду, ритм-танец

11.25 – женщины, короткая программа

14.00 – мужчины, короткая программа

15.50 – пары, короткая программа

25 октября, суббота

9.30 –  танцы на льду, произвольный танец

11.30 – женщины, произвольная программа

13.40 – мужчины, произвольная программа

15.50 –  пары, произвольная программа

26 октября, воскресенье

9.30 – показательные выступления

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Состав участников

Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Дай Дайвэй (Китай), Цзинь Боян (Китай), Пэн Чжимин (Китай), Даниэль Грассль (Италия), Шун Сато (Япония), Сота Ямамото (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Денис Васильев (Литва), Томоки Хиваташи (США), Джейкоб Санчес (США).

Женщины: Ань Сянъи (Китай), Чжан Жуйян (Китай), Чжу И (Китай), Анастасия Губанова (Грузия), Анна Пеццетта (Италия), Рино Мацуике (Япония), Ринка Ватанабе (Япония), Хана Йошида (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Чжи А Син (Южная Корея), Эмбер Гленн (США), Алиса Лью (США).  

Пары: Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай), Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Кэти Макбет – Даниил Паркман (США).

Танцы на льду: Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай), Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай), Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай), Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США), Эмили Зингас – Вадим Колесник (США). 

Опубликовала: Мария Селенкова
