«Леонардо или Микеланджело? Мастер Сплинтер». Сяо Хим Фа ответил на вопросы Туктамышевой во время финала Гран-при
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа в эфире Okko ответил на вопросы Елизаветы Туктамышевой во время финала Гран-при в Нагое.
Сяо Хим Фа занимает 5-е место после короткой программы.
Туктамышева: Привет!
Сяо Хим Фа: Привет (по-русски – Спортс’’)!
Туктамышева: Ты сказал, что стал чувствовать себя более уставшим после соревнований. Годы берут свое?
Сяо Хим Фа: Да, я становлюсь старше и, думаю, я вообще самый возрастной сейчас спортсмен в мужском виде (в финале Гран-при – Спортс’’).
Туктамышева: Понимаю тебя, друг.
Сяо Хим Фа: Спасибо, ха-ха.
Туктамышева: Как ты с этим справляешься?
Сяо Хим Фа: Справляюсь хорошо, все идет по плану. Сегодняшний прокат прошел хорошо, мне понравилось.
Туктамышева: Тебе лучше, когда у тебя есть перерыв в один день, или лучше кататься без паузы?
Сяо Хим Фа: Мне гораздо больше нравится, когда есть пауза.
Туктамышева: Последний вопрос. Кто тебе больше нравится – Леонардо или Микеланджело (программы Сяо Хим Фа этого сезона вдохновлены творчеством итальянских художников – Спортс’’)?
Или Мастер Сплинтер (персонаж из «Черепашек-ниндзя», где главных героев также зовут Леонардо и Микеланджело – Спортс’’)?
Сяо Хим Фа: Прости, что? Мастер Сплинтер?
Туктамышева: Нет-нет, ничего. Леонардо или Микеланджело?
Сяо Хим Фа: А, я понял тебя! Тогда Мастер Сплинтер, ха-ха!