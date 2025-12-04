«Леонардо или Микеланджело? Мастер Сплинтер». Сяо Хим Фа ответил на вопросы Туктамышевой во время финала Гран-при

Туктамышева взяла интервью у Сяо Хим Фа во время финала Гран-при.

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа в эфире Okko ответил на вопросы Елизаветы Туктамышевой во время финала Гран-при в Нагое.

Сяо Хим Фа занимает 5-е место после короткой программы.

Туктамышева : Привет!

Сяо Хим Фа : Привет (по-русски – Спортс’’)!

Туктамышева : Ты сказал, что стал чувствовать себя более уставшим после соревнований. Годы берут свое?

Сяо Хим Фа : Да, я становлюсь старше и, думаю, я вообще самый возрастной сейчас спортсмен в мужском виде (в финале Гран-при – Спортс’’).

Туктамышева : Понимаю тебя, друг.

Сяо Хим Фа : Спасибо, ха-ха.

Туктамышева : Как ты с этим справляешься?

Сяо Хим Фа : Справляюсь хорошо, все идет по плану. Сегодняшний прокат прошел хорошо, мне понравилось.

Туктамышева : Тебе лучше, когда у тебя есть перерыв в один день, или лучше кататься без паузы?

Сяо Хим Фа : Мне гораздо больше нравится, когда есть пауза.

Туктамышева : Последний вопрос. Кто тебе больше нравится – Леонардо или Микеланджело (программы Сяо Хим Фа этого сезона вдохновлены творчеством итальянских художников – Спортс’’)?

Или Мастер Сплинтер (персонаж из «Черепашек-ниндзя», где главных героев также зовут Леонардо и Микеланджело – Спортс’’)?

Сяо Хим Фа : Прости, что? Мастер Сплинтер?

Туктамышева : Нет-нет, ничего. Леонардо или Микеланджело?

Сяо Хим Фа : А, я понял тебя! Тогда Мастер Сплинтер, ха-ха!