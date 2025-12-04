Илья Малинин: «Я рисковал, когда решил зайти на каскад с четверным акселем. Думаю, в будущем попробую немного иной подход»

Илья Малинин: я рисковал, когда решил зайти на каскад с четверным акселем.

Американский фигурист Илья Малинин назвал рискованным каскад с четверным акселем в финале Гран-при.

Малинин идет 3-м после короткой программы на турнире в Нагое (94,05 балла), его опережают японцы Юма Кагияма (108,77) и Шун Сато (98,06). В прокате американец хотел исполнить квадаксель с тройным тулупом в каскаде, но помешал степ-аут на первом прыжке.

«Сегодня для меня была довольно интересная короткая программа. Конечно, я рисковал, когда решил зайти на каскад с четверным акселем. Он не получился, так что мне оставалось только откатать остальную часть программы. Не считая ошибок на прыжках, все остальное вышло весьма неплохо.

Я бы сказал, что нервничал немного больше обычного на этих соревнованиях – все-таки заявил каскад с квадакселем. Но на тренировках все получалось уверенно, так что я хотел сделать его. Для меня это было настоящей страстью – посмотреть, смогу ли я прыгнуть этот каскад.

Но я понимаю, что он очень сложный, что на него уходит много времени и концентрации. Так что я думаю, что в будущем попробую немного иной подход, если вообще когда-либо зайду на него еще раз», – приводит слова Малинина корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.

