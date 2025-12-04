Чок и Бейтс о лидерстве в финале Гран-при: «Мы очень довольным сегодняшним ритм-танцем, это наш лучший прокат в сезоне»
Чок и Бейтс назвали свой ритм-танец в финале Гран-при лучшим выступлением сезона.
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс довольны своим ритм-танцем в финале Гран-при, который проходит в Нагое (Япония).
Чок и Бейтс лидируют с результатом 88,74 балла. Вторыми идут Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон из Франции (87,56), третьими – канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (82,89).
«Мы очень довольным сегодняшним ритм-танцем, это наш лучший прокат в сезоне.
Завтра нам предстоит лишь тренировка, а после нее мы с нетерпением будем ждать произвольных танцев, которые пройдут в субботу», – цитирует совместный ответ Чок и Бейтса Golden Skate.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
