Загитова – на вопрос о том, что ее раздражает: «Допустим, непрофессионализм. Я очень спокойный человек, максимально все держу в себе, но до определенного момента»
Загитова ответила на вопрос о том, что ее раздражает.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на блиц-опрос телеканала «Шаян ТВ».
– Любимый фильм?
– Все, что приходит сейчас в голову, – это «1+1».
– Певец?
– Эд Ширан.
– Актер или актриса?
– Сегодня была у Ильсура Раисовича, и он показал мне фильм очень интересный. Там играл Безруков.
– Песня, которую на репите или в машине слушаете? Или просто любимая песня.
– На самом деле я очень люблю ездить в тишине. Так я лучше настраиваюсь.
– Книга?
– На данный момент очень много учусь, поэтому учебники, конечно.
– И что вас может вывести из себя, раздражает, бесит?
– Хм. Наверное, я очень спокойный человек, максимально все держу в себе, но до какого-то момента определенного. Допустим, непрофессионализм, – сказала Загитова.
