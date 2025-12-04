Загитова – на вопрос о том, что ее раздражает: «Допустим, непрофессионализм. Я очень спокойный человек, максимально все держу в себе, но до определенного момента»

Загитова ответила на вопрос о том, что ее раздражает.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на блиц-опрос телеканала «Шаян ТВ».

– Любимый фильм?

– Все, что приходит сейчас в голову, – это «1+1».

– Певец?

– Эд Ширан.

– Актер или актриса?

– Сегодня была у Ильсура Раисовича, и он показал мне фильм очень интересный. Там играл Безруков.

– Песня, которую на репите или в машине слушаете? Или просто любимая песня.

– На самом деле я очень люблю ездить в тишине. Так я лучше настраиваюсь.

– Книга?

– На данный момент очень много учусь, поэтому учебники, конечно.

– И что вас может вывести из себя, раздражает, бесит?

– Хм. Наверное, я очень спокойный человек, максимально все держу в себе, но до какого-то момента определенного. Допустим, непрофессионализм, – сказала Загитова.