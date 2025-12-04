Дмитрий Губерниев: «Загитова – верная дочь татарского народа, звезда и символ Татарстана. Она большая молодец, ей можно только аплодировать»

Губерниев назвал Загитову звездой и символом Татарстана.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову звездой и символом Татарстана.

Ранее Загитовой вручили диплом в рамках премии «Татары года-2025» от издания «Миллиард.Татар».

«Алина Загитова – большая молодец, ей можно только аплодировать. Она верная дочь татарского народа, звезда и символ Татарстана. Желаю ей не останавливаться на достигнутом, продолжать жить, работать и добиваться успехов», – сказал Губерниев.

