Дмитрий Губерниев: «Загитова – верная дочь татарского народа, звезда и символ Татарстана. Она большая молодец, ей можно только аплодировать»
Губерниев назвал Загитову звездой и символом Татарстана.
Комментатор Дмитрий Губерниев назвал олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову звездой и символом Татарстана.
Ранее Загитовой вручили диплом в рамках премии «Татары года-2025» от издания «Миллиард.Татар».
«Алина Загитова – большая молодец, ей можно только аплодировать. Она верная дочь татарского народа, звезда и символ Татарстана. Желаю ей не останавливаться на достигнутом, продолжать жить, работать и добиваться успехов», – сказал Губерниев.
«Буду делать все для того, чтобы продвигать свой народ в массы». Алину Загитову наградили дипломом в рамках премии «Татары года-2025»
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
