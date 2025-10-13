6

Расписание Гран-при Франции: там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Сакамото, Левито, Фурнье-Бодри и Сизерон

17-19 октября пройдет этап Гран-при по фигурному катанию во Франции.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

17 октября, пятница

Женщины, короткая программа

19:00

Пары, короткая программа

20:50

18 октября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

14:00

Женщины, произвольная программа

15:40

Мужчины, короткая программа

19:10

Пары, произвольная программа

21:00

19 октября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

12:30

Мужчины, произвольная программа

14:20

Показательные выступления

20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Состав участников

Мужчины: Михаил Селевко (Эстония), Люк Экономидес (Франция), Франсуа Пито (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Егадзе (Грузия), Габриэле Франджипани (Италия), Као Миура (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Лукас Бричги (Швейцария), Илья Малинин (США), Максим Наумов (США), Эндрю Торгашев (США)

Женщины: Клеменс Майинду (Франция), Лорин Шильд (Франция), Леа Серна (Франция), Ами Накаи (Япония), Каори Сакамото (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Чжи А Син (Южная Корея), Ю Ен (Южная Корея), Ливия Кайзер (Швейцария), Изабо Левито (США), Элис Лин-Грейси (США). 

Пары: Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Орели Фаула – Тео Белль (Франция), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Кэти Макбет – Даниил Паркман (США), Одри Шин – Балаж Надь (США). 

Танцы на льду: Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада), Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция), Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция), Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США), Ева Пэйт – Логан Бай (США).

Опубликовала: Мария Селенкова
женское катание
танцы на льду
logoГран-при
мужское катание
пары
расписание турниров
logoГран-при Франции
