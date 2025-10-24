0

Гран-при Китая. Шайдоров, Грассль, Ямамото, Сато, Цзинь, Чха Чжун Хван покажут произвольные программы

Шайдоров и Сато представят произвольные программы на Гран-при в Китае.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап, Cup of China

Чунцин, Китай

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13.40 по московскому времени (25 октября). Прямая трансляция – в Okko.

Первая разминка

1. Дай Дайвэй (Китай) 

2. Денис Васильев (Латвия)

3. Пэн Чжимин (Китай)

4. Джейкоб Санчес (США) 

5. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

6. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

Вторая разминка

7. Шун Сато (Япония)

8. Даниэль Грассль (Италия)

9. Михаил Шайдоров (Казахстан)

10. Сота Ямамото (Япония)

11. Цзинь Боян (Китай)

12. Томоки Хиваташи (США)

После короткой программы

1. Шун Сато (Япония) – 94,13

2. Даниэль Грассль (Италия) – 90,42

3. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 88,33

4. Сота Ямамото (Япония) – 87,57

5. Цзинь Боян (Китай) – 86,62

6. Томоки Хиваташи (США) – 79,07

7. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 75,61

8. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 73,84

9. Джейкоб Санчес (США) – 72,40

10. Пэн Чжимин (Китай) – 67,41

11. Денис Васильев (Латвия) – 66,54

12. Дай Дайвэй (Китай) – 61,82

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
