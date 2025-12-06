134

Golden Spin. Теннелл победила, Кархунен – 2-я, Самоделкина – 3-я

Самоделкина заняла третье место на турнире Golden Spin в Загребе.

Американская фигуристка Брэди Теннелл победила на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

Женщины

Итоговое положение

1. Брэди Теннелл (США) – 194,97

2. Ида Кархунен (Финляндия) – 187,05

3. София Самоделкина (Казахстан) – 182,63

4. Марина Пиредда (Италия) – 178,94

5. Элис Лин-Грейси (США) – 175,80

6. Леа Серна (Франция) – 171,93

7. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 167,41

8. Стефания Яковлева (Кипр) – 167,18

9. Лорин Шильд (Франция) – 162,96

10. Натали Лангербаур (Эстония) – 157,60

Произвольная программа

1. Брэди Теннелл (США) – 132,17

2. Ида Кархунен (Финляндия) – 126,93

3. София Самоделкина (Казахстан) – 126,35

4. Марина Пиредда (Италия) – 119,63

5. Элис Лин-Грейси (США) – 115,96

6. Стефания Яковлева (Кипр) – 111,24

7. Леа Серна (Франция) – 111,18

8. Лорин Шильд (Франция) – 106,99

9. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 106,11

10. Натали Лангербаур (Эстония) – 103,66

Короткая программа

1. Брэди Теннелл (США) – 62,80

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 61,30

3. Леа Серна (Франция) – 60,75

4. Ида Кархунен (Финляндия) – 60,12

5. Элис Лин-Грейси (США) – 59,84

6. Марина Пиредда (Италия) – 59,31

7. София Самоделкина (Казахстан) – 56,28

8. Наргиз Сулейманова (Азербайджан) – 56,07

9. Лорин Шильд (Франция) – 55,97

10. Стефания Яковлева (Кипр) – 55,94

Расписание турнира Golden Spin в Загребе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Элис Лин-Грейси
Леа Серна
Golden Spin
Ава Мари Зиглер
logoсборная США
женское катание
Лорин Шильд
logoсборная Казахстана
logoсборная Франции
logoСофья Самоделкина
logoISU Challenger
результаты
logoБрэди Теннелл
logoНина Пинзарроне
Александра Фейгин
Олеся Леонова
Ида Кархунен
Марилена Китромилис
Натали Лангербаур
сборная Болгарии
сборная Кипра
Стефания Яковлева
logoсборная Финляндии
logoсборная Бельгии
logoсборная Эстонии
Наргиз Сулейманова
сборная Азербайджана
Марина Пиредда
