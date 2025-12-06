Golden Spin. Теннелл победила, Кархунен – 2-я, Самоделкина – 3-я
Американская фигуристка Брэди Теннелл победила на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии.
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Женщины
Итоговое положение
1. Брэди Теннелл (США) – 194,97
2. Ида Кархунен (Финляндия) – 187,05
3. София Самоделкина (Казахстан) – 182,63
4. Марина Пиредда (Италия) – 178,94
5. Элис Лин-Грейси (США) – 175,80
6. Леа Серна (Франция) – 171,93
7. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 167,41
8. Стефания Яковлева (Кипр) – 167,18
9. Лорин Шильд (Франция) – 162,96
10. Натали Лангербаур (Эстония) – 157,60
Произвольная программа
1. Брэди Теннелл (США) – 132,17
2. Ида Кархунен (Финляндия) – 126,93
3. София Самоделкина (Казахстан) – 126,35
4. Марина Пиредда (Италия) – 119,63
5. Элис Лин-Грейси (США) – 115,96
6. Стефания Яковлева (Кипр) – 111,24
7. Леа Серна (Франция) – 111,18
8. Лорин Шильд (Франция) – 106,99
9. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 106,11
10. Натали Лангербаур (Эстония) – 103,66
Короткая программа
1. Брэди Теннелл (США) – 62,80
2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 61,30
3. Леа Серна (Франция) – 60,75
4. Ида Кархунен (Финляндия) – 60,12
5. Элис Лин-Грейси (США) – 59,84
6. Марина Пиредда (Италия) – 59,31
7. София Самоделкина (Казахстан) – 56,28
8. Наргиз Сулейманова (Азербайджан) – 56,07
9. Лорин Шильд (Франция) – 55,97
10. Стефания Яковлева (Кипр) – 55,94