0

Расписание Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе: там выступят Левито, Гленн, Бричги, Фурнье-Бодри и Сизерон, Хазе и Володин

Опубликовано расписание турнира Nebelhorn Trophy по фигурному катанию.

ISU Challenger

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

25 сентября, четверг

После 15:00

Мужчины, короткая программа

Пары, короткая программа

Женщины, короткая программа

26 сентября, пятница

После 15:00

Мужчины, произвольная программа

Танцы на льду, ритм-танец

Пары, произвольная программа

27 сентября, суббота

После 12:00

Женщины, произвольная программа

Танцы на льду, произвольный танец

Показательные выступления

Фавориты

Женщины: Изабо Левито (США), Эмбер Гленн (США), Чжи А Син (Южная Корея), Ким Мин Чхэ (Южная Корея), Хана Йошида (Япония), Моне Чиба (Япония).

Мужчины: Лукас Бричги (Швейцария), Денис Васильев (Латвия), Лиам Капейкис (США), Эндрю Торгашев (США), Габриэле Франджипани (Италия), Тацуя Цубои (Япония), Казуки Томоно (Япония).

Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия).

Танцы на льду: Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный список участников – здесь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
расписание турниров
Nebelhorn Trophy
Лим Чжу Хон
logoсборная Японии
Эмбер Гленн
Ли Чжэ Гын
Чжи А Син
Лиам Капейкис
Моне Чиба
logoсборная США
logoИзабо Левито
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Швейцарии
Ким Мин Чхэ
Тацуя Цубои
Казуки Томоно
Лукас Бричги
Денис Васильев
Габриэле Франджипани
Эндрю Торгашев
logoХана Йошида
пары
Рику Миура
мужское катание
женское катание
Рюичи Кихара
Никита Володин
Лукреция Беккари
Филиппо Амброзини
Минерва Фабьен Хазе
Алиса Ефимова
Ребекка Гиларди
Миша Митрофанов
танцы на льду
logoсборная Германии
logoISU Challenger
Лайла Фир
logoГийом Сизерон
Льюис Гибсон
Лоранс Фурнье-Бодри
Кристина Каррейра
Энтони Пономаренко
Иэн Сомервилль
Эмили Братти
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
36 минут назад
Гуменник, Дикиджи, Петросян, Горбачева, Мишина и Галлямов – в предварительном списке участников контрольных прокатов («Невская фигурка»)
41сегодня, 09:48
«Петросян нужно усложнять программу, чтобы рассчитывать на медали». Энберт об Олимпиаде-2026
41сегодня, 09:07
Светлана Журова: «Не думаю, что МОК откажет Гуменнику и Петросян в приглашении на Олимпиаду. В таком случае у меня будут к ним большие вопросы»
29сегодня, 08:49
Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге
42сегодня, 08:35
Гуменник о турнире в Пекине: «Для меня было вдвойне интересно, что не на абы какой арене, а на олимпийской. Это дало мне еще больше уникального опыта»
21сегодня, 07:58
Сихарулидзе о фигуристах на Олимпиаде: «Будут еще процедуры проверки, но нам не привыкать. Спокойно пройдем их и достойно выступим на Играх»
5сегодня, 07:46
Петросян о Тутберидзе на олимпийском отборе: «Я ее чувствовала максимально рядом с собой. Поэтому все прошло хорошо»
80сегодня, 07:35
Официальный аккаунт Олимпийских игр опубликовал пост о победе Гуменника на отборе в Пекине
50вчера, 21:04Фото
Туктамышева о выступлении Гуменника на отборе: «Петя хорошо себя показал, программа была выполнена на высоком уровне, если не брать лутцы»
21вчера, 20:52
Ко всем новостям
Последние новости
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
1вчера, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
1вчера, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1420 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
220 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
220 сентября, 15:44