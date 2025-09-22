Расписание Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе: там выступят Левито, Гленн, Бричги, Фурнье-Бодри и Сизерон, Хазе и Володин
ISU Challenger
Оберстдорф, Германия
25 сентября, четверг
После 15:00
Мужчины, короткая программа
Пары, короткая программа
Женщины, короткая программа
26 сентября, пятница
После 15:00
Мужчины, произвольная программа
Танцы на льду, ритм-танец
Пары, произвольная программа
27 сентября, суббота
После 12:00
Женщины, произвольная программа
Танцы на льду, произвольный танец
Показательные выступления
Фавориты
Женщины: Изабо Левито (США), Эмбер Гленн (США), Чжи А Син (Южная Корея), Ким Мин Чхэ (Южная Корея), Хана Йошида (Япония), Моне Чиба (Япония).
Мужчины: Лукас Бричги (Швейцария), Денис Васильев (Латвия), Лиам Капейкис (США), Эндрю Торгашев (США), Габриэле Франджипани (Италия), Тацуя Цубои (Япония), Казуки Томоно (Япония).
Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия).
Танцы на льду: Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный список участников – здесь.