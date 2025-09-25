1

Nebelhorn Trophy. Томоно, Цубои, Бричги, Торгашев, Садовский, Васильев покажут короткие программы

Томоно, Цубои, Бричги, Торгашев выступят на турнире Nebelhorn Trophy.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Мужчины, короткая программа

Начало – 14:00 по московскому времени.

Участники

Стивен Гоголев (Канада)

Роман Садовский (Канада)

Габриэле Франджипани (Италия)

Казуки Томоно (Япония)

Тацуя Цубои (Япония)

Ли Чжэ Гын (Южная Корея)

Лим Чжу Хон (Южная Корея)

Денис Васильев (Латвия)

Лукас Бричги (Швейцария)

Лиам Капейкис (США)

Эндрю Торгашев (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
