Nebelhorn Trophy. Чжи А Син, Гленн, Левито, Чиба, Руйтер, Серна, Йошида выступят с произвольными программами

Фигуристки покажут произвольные программы на турнире Nebelhorn Trophy.

Соревнования пройдут 27 сентября.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Женщины, произвольная программа

Начало – 12:30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Уна Оунасвуори (Финляндия)

2. Нела Снебергерова (Чехия) 

3. Селма Валитало (Финляндия)

4. Анна Элизабет Грекул (Германия)

5. Ливия Кайзер (Швейцария) 

Вторая разминка

6. Линнеа Килсанд (Норвегия)

7. Хана Йошида (Япония) 

8. Ольга Микутина (Австрия)

9. Кэтрин Медланд Спенс (Канада)

10. Ида Кархунен (Финляндия)

11. Юлия Саутер (Румыния)

Третья разминка

12. Леа Серна (Франция)

13. Кайя Руйтер (Канада)

14. Моне Чиба (Япония) 

15. Изабо Левито (США)

16. Эмбер Гленн (США)

17. Чжи А Син (Южная Корея)

Положение после короткой программы

1. Чжи А Син (Южная Корея) – 74,47

2. Эмбер Гленн (США) – 73,69

3. Изабо Левито (США) – 71,10

4. Моне Чиба (Япония) – 69,24

5. Кайя Руйтер (Канада) – 64,46

6. Леа Серна (Франция) – 63,88

7. Юлия Саутер (Румыния) – 54,75

8. Ида Кархунен (Финляндия) – 54,50

9. Кэтрин Медланд Спенс (Канада) – 54,16

10. Ольга Микутина (Австрия) – 53,13

11. Хана Йошида (Япония) – 51,78

12. Линнеа Килсанд (Норвегия) – 46,13

13. Ливия Кайзер (Швейцария) – 43,82

14. Анна Элизабет Грекул (Германия) – 42,87

15. Селма Валитало (Финляндия) – 41,93

16. Нела Снебергерова (Чехия) – 38,91

17. Уна Оунасвуори (Финляндия) – 34,79

Расписание Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе: там выступят Левито, Гленн, Бричги, Фурнье-Бодри и Сизерон, Хазе и Володин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
