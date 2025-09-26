Nebelhorn Trophy. Миура и Кихара, Хазе и Володин, Ефимова и Митрофанов выступят с произвольными программами
Фигуристы выйдут на лед 26 сентября.
Оберстдорф, Германия
Пары, произвольная программа
Начало – 20:30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция)
2. Орели Фаула – Тео Белль (Франция)
3. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
Вторая разминка
4. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)
5. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
Третья разминка
7. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
9. Габриэла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия)
Четвертая разминка
10. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
11. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
12. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)
13. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария)
Пятая разминка
14. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
15. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
16. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
17. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Положение после короткой программы
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 78,19
2. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 77,61
3. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 67,42
4. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 66,82
5. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 65,85
6. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 64,24
7. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 62,96
8. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 62,69
9. Габриэла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия) – 62,13
10. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 62,11
11. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 60,35
12. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 60,05
13. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 57,01
14. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 54,68
15. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 53,35
16. Орели Фаула – Тео Белль (Франция) – 46,12
17. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция) – 44,32
