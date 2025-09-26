0

Nebelhorn Trophy. Миура и Кихара, Хазе и Володин, Ефимова и Митрофанов выступят с произвольными программами

Спортивные пары покажут произвольные программы на турнире Nebelhorn Trophy.

Фигуристы выйдут на лед 26 сентября.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Пары, произвольная программа

Начало – 20:30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция) 

2. Орели Фаула – Тео Белль (Франция)

3. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)

Вторая разминка

4. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)

5. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)

6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

Третья разминка

7. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

9. Габриэла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия)

Четвертая разминка

10. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

11. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

12. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)

13. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария)

Пятая разминка

14. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

15. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

16. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) 

17. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

Положение после короткой программы

1. Рику МиураРюичи Кихара (Япония) – 78,19

2. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 77,61

3. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 67,42

4. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 66,82

5. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 65,85

6. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 64,24

7. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 62,96

8. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 62,69

9. Габриэла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия) – 62,13

10. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 62,11

11. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 60,35

12. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 60,05

13. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 57,01

14. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 54,68

15. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 53,35

16. Орели Фаула – Тео Белль (Франция) – 46,12

17. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция) – 44,32

Расписание Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе: там выступят Левито, Гленн, Бричги, Фурнье-Бодри и Сизерон, Хазе и Володин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Никита Володин
Рюичи Кихара
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная США
Филиппо Амброзини
Ребекка Гиларди
пары
Денис Стрекалин
Том Бувар
Орели Фаула
сборная Нидерландов
Анника Хокке
Юлия Щетинина
результаты
Люк Дигби
logoсборная Швейцарии
Михал Возняк
Алиса Ефимова
Оксана Вуйямо
Габриэлла Иззо
logoсборная Великобритании
Дарья Данилова
Трент Мишо
Минерва Фабьен Хазе
Роберт Кункель
logoсборная Канады
сборная Польши
Тео Белль
Меган Вессенберг
Nebelhorn Trophy
Анастасия Вайпан-Ло
Маттео Гуаризе
Ирма Кальдара
logoсборная Германии
Кэти Макбет
Лукреция Беккари
Люк Майерхофер
Мишель Циба
Рику Миура
Луис Шустер
Лиа Перейра
Даниил Паркман
сборная Австрии
Риккардо Мальо
logoсборная Франции
logoсборная Японии
Миша Митрофанов
Летиция Рошер
