Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко, Дюпайяж и Набе выступят с ритм-танцами

Танцевальные дуэты представят ритм-танцы на турнире Nebelhorn Trophy.

Фигуристы выйдут на лед 26 сентября.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 18:00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

2. Лили Хенсен – Нэтан Ликерс (Канада)

3. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

Вторая разминка

4. Лара Люфт – Илиас Фурати (Венгрия)

5. Луиза Борде – Мартин Шарден (Франция)

6. Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания)

7. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия)

Третья разминка

1. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

2. Лаура Финелли – Массимилиано Буччарелли (Италия)

3. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)

4. Кристина КаррейраЭнтони Пономаренко (США)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
