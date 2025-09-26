Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко, Дюпайяж и Набе выступят с ритм-танцами
Фигуристы выйдут на лед 26 сентября.
Nebelhorn Trophy
Оберстдорф, Германия
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 18:00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
2. Лили Хенсен – Нэтан Ликерс (Канада)
3. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
Вторая разминка
4. Лара Люфт – Илиас Фурати (Венгрия)
5. Луиза Борде – Мартин Шарден (Франция)
6. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
7. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия)
Третья разминка
1. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
2. Лаура Финелли – Массимилиано Буччарелли (Италия)
3. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)
4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
Расписание Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе: там выступят Левито, Гленн, Бричги, Фурнье-Бодри и Сизерон, Хазе и Володин