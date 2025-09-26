0

Nebelhorn Trophy. Гоголев, Торгашев, Томоно, Бричги, Садовский покажут произвольные программы

Гоголев, Торгашев и Бричги покажут произвольные программы на Nebelhorn Trophy.

Соревнования пройдут 26 сентября.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Мужчины, произвольная программа

Начало – 14:00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Икер Оярсабаль Альбас (Испания)

2. Лукас Фиттерер (Великобритания)

3. Кен Фиттерер (Великобритания)

4. Лука Фюнфер (Германия)

Вторая разминка

5. Лим Чжу Хон (Южная Корея)

6. Филип Шерба (Чехия) 

7. Артур Вольфганг Май (Германия)

8. Тацуя Цубои (Япония)

9. Кай Ягода (Германия)

Третья разминка

10. Габриэле Франджипани (Италия)

11. Корнел Витковский (Польша)

12. Ландри Ле Ме (Франция) 

13. Ли Чжэ Гын (Южная Корея)

14. Лиам Капейкис (США) 

Четвертая разминка

15. Роман Садовский (Канада)

16. Лукас Бричги (Швейцария)

17. Казуки Томоно (Япония)

18. Эндрю Торгашев (США)

19. Стивен Гоголев (Канада)

Положение после короткой программы

1. Стивен Гоголев (Канада) – 90,19

2. Эндрю Торгашев (США) – 87,35

3. Казуки Томоно (Япония) – 86,43

4. Лукас Бричги (Швейцария) – 84,16

5. Роман Садовский (Канада) – 78,44

6. Лиам Капейкис (США) – 73,91

7. Ли Чжэ Гын (Южная Корея) – 73,02

8. Ландри Ле Ме (Франция) – 65,97

9. Корнел Витковский (Польша) – 64,59

10. Габриэле Франджипани (Италия) – 63,76

11. Кай Ягода (Германия) – 63,50

12. Тацуя Цубои (Япония) – 63,35

13. Артур Вольфганг Май (Германия) – 61,61

14. Филип Шерба (Чехия) – 61,03

15. Лим Чжу Хон (Южная Корея) – 53,41

16. Лука Фюнфер (Германия) – 52,62

17. Кен Фиттерер (Великобритания) – 52,55

18. Лукас Фиттерер (Великобритания) – 50,54

19. Икер Оярсабаль Альбас (Испания) – 45,68

Расписание Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе: там выступят Левито, Гленн, Бричги, Фурнье-Бодри и Сизерон, Хазе и Володин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
