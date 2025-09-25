Nebelhorn Trophy. Миура и Кихара, Хазе и Володин, Гиларди и Амброзини, Ефимова и Митрофанов выступят с короткими программами
Миура и Кихара, Хазе и Володин покажут короткие программы на Nebelhorn Trophy.
Оберстдорф, Германия
Пары, короткая программа
Начало – 17:30 по московскому времени.
Участники
Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
