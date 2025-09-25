0

Nebelhorn Trophy. Миура и Кихара, Хазе и Володин, Гиларди и Амброзини, Ефимова и Митрофанов выступят с короткими программами

Миура и Кихара, Хазе и Володин покажут короткие программы на Nebelhorn Trophy.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Пары, короткая программа

Начало – 17:30 по московскому времени.

Участники

Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)

Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее. 

Nebelhorn Trophy
Рюичи Кихара
Рику Миура
Минерва Фабьен Хазе
Никита Володин
Алиса Ефимова
Лиа Перейра
Михал Возняк
Элли Кам
Эмили Чан
Мишель Циба
результаты
Юлия Щетинина
Анника Хокке
Трент Мишо
Миша Митрофанов
logoсборная Японии
Дарья Данилова
Дэнни О’Ши
Спенсер Акира Хоу
logoсборная США
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Канады
Роберт Кункель
logoсборная Германии
пары
