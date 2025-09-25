Nebelhorn Trophy. Чиба, Йошида, Гленн, Левито, Чжи А Син выйдут на лед с короткими программами
Чиба, Йошида, Гленн и Левито покажут короткие программы на Nebelhorn Trophy.
Nebelhorn Trophy
Оберстдорф, Германия
Женщины, короткая программа
Начало – 20:45 по московскому времени.
Участницы
Изабо Левито (США)
Эмбер Гленн (США)
Чжи А Син (Южная Корея)
Ким Мин Чхэ (Южная Корея)
Хана Йошида (Япония)
Моне Чиба (Япония)
Ольга Микутина (Австрия)
Ида Кархунен (Финляндия)
Уна Оунасвуори (Финляндия)
Леа Серна (Франция)
Ливия Кайзер (Швейцария)
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее.
Опубликовала: Мария Величко
