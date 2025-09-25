0

Nebelhorn Trophy. Чиба, Йошида, Гленн, Левито, Чжи А Син выйдут на лед с короткими программами

Чиба, Йошида, Гленн и Левито покажут короткие программы на Nebelhorn Trophy.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Женщины, короткая программа

Начало – 20:45 по московскому времени.

Участницы

Изабо Левито (США)

Эмбер Гленн (США)

Чжи А Син (Южная Корея)

Ким Мин Чхэ (Южная Корея)

Хана Йошида (Япония)

Моне Чиба (Япония)

Ольга Микутина (Австрия)

Кайя Руйтер (Канада)

Ида Кархунен (Финляндия)

Уна Оунасвуори (Финляндия)

Леа Серна (Франция)

Ливия Кайзер (Швейцария)

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее. 

Расписание Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе: там выступят Левито, Гленн, Бричги, Фурнье-Бодри и Сизерон, Хазе и Володин

Опубликовала: Мария Величко
17вчера, 06:14
