Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко, ван Ренсбург и Штеффан, Лорьо и ле Гак покажут произвольные танцы
Соревнования пройдут 27 сентября.
Nebelhorn Trophy
Оберстдорф, Германия
Танцы на льду, произвольный танец
Начало – 16:00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Луиза Борде – Мартин Шарден (Франция)
2. Лара Люфт – Илиас Фурати (Венгрия)
3. Лаура Финелли – Массимилиано Буччарелли (Италия)
Вторая разминка
4. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия)
5. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)
6. Лили Хенсен – Нэтан Ликерс (Канада)
7. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
Третья разминка
8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
10. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
11. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Положение после ритм-танца
1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 78,87
2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 76,11
3. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 71,73
4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 68,98
5. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 62,91
6. Лили Хенсен – Нэтан Ликерс (Канада) – 58,22
7. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия) – 56,16
8. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия) – 53,65
9. Лаура Финелли – Массимилиано Буччарелли (Италия) – 47,43
10. Лара Люфт – Илиас Фурати (Венгрия) – 47,18
11. Луиза Борде – Мартин Шарден (Франция) – 46,57
