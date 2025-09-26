0

Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко, ван Ренсбург и Штеффан, Лорьо и ле Гак покажут произвольные танцы

Дуэты выйдут на лед с произвольными танцами на турнире Nebelhorn Trophy.

Соревнования пройдут 27 сентября.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Танцы на льду, произвольный танец

Начало – 16:00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Луиза Борде – Мартин Шарден (Франция)

2. Лара Люфт – Илиас Фурати (Венгрия) 

3. Лаура Финелли – Массимилиано Буччарелли (Италия)

Вторая разминка

4. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия)

5. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)

6. Лили Хенсен – Нэтан Ликерс (Канада) 

7. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) 

Третья разминка

8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) 

10. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

11. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Положение после ритм-танца

1. Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания) – 78,87

2. Кристина КаррейраЭнтони Пономаренко (США) – 76,11

3. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 71,73

4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 68,98

5. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 62,91

6. Лили Хенсен – Нэтан Ликерс (Канада) – 58,22

7. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия) – 56,16

8. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия) – 53,65

9. Лаура Финелли – Массимилиано Буччарелли (Италия) – 47,43

10. Лара Люфт – Илиас Фурати (Венгрия) – 47,18

11. Луиза Борде – Мартин Шарден (Франция) – 46,57

Расписание Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе: там выступят Левито, Гленн, Бричги, Фурнье-Бодри и Сизерон, Хазе и Володин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
результаты
Ромен Ле Гак
logoсборная Венгрии
Мари Дюпайяж
Льюис Гибсон
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная США
Энтони Пономаренко
Лаура Финелли
Тома Набе
logoсборная Великобритании
Кристина Каррейра
Беньямин Штеффан
logoсборная Франции
Nebelhorn Trophy
Массимилиано Буччарелли
Мари-Жад Лорьо
Дженнифер Янсе ван Ренсбург
logoсборная Германии
танцы на льду
logoсборная Канады
Лайла Фир
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон выиграли ритм-танец, Каррейра и Пономаренко – 2-е, ван Ренсбург и Штеффан – 3-и
7сегодня, 17:25
Nebelhorn Trophy. Гоголев победил, Торгашев – 2-й, Бричги – 3-й
33сегодня, 14:20
Расписание Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе: там выступят Левито, Гленн, Бричги, Фурнье-Бодри и Сизерон, Хазе и Володин
19сегодня, 06:14
Главные новости
Мемориал Непелы. Гутманн, Пеццетта, Дюпюи, Эндрюс, Ким Чхэ Ен, Шильд, Петрыкина покажут произвольные программы
3 минуты назад
Nebelhorn Trophy. Чжи А Син, Гленн, Левито, Чиба, Руйтер, Серна, Йошида выступят с произвольными программами
21 минуту назад
Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова покажут короткие программы
2636 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов, Угожаев, Лутфуллин покажут короткие программы
137 минут назад
Татьяна Тарасова: «Нормально отношусь к спортсменам, сменившим российское гражданство на другое. Предателями их называют идиоты»
846 минут назад
Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге
5054 минуты назад
Лев Лазарев: «Зависти по отношению к Федотову у меня нет. Все мы, если сравнивать, в чем-то лучше, в чем-то хуже»
5сегодня, 19:29
Лев Лазарев: «Ввести в программу шестой четверной мы с тренером пока не можем. Такой контент очень тяжело выкатать»
1сегодня, 19:24
Мемориал Непелы. Аймо, Мемола, Риццо, Грассль, Михаил Селевко, Самойлов выступят с короткими программами
69сегодня, 18:55Live
«Я думала, что в обморок упаду. Переживали за Аделию больше, чем за себя». Медведева о выступлении Петросян на олимпийском отборе
9сегодня, 18:53
Ко всем новостям
Последние новости
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
сегодня, 19:33
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Щебакова и Гончаров представят ритм-танцы
1сегодня, 11:10
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев выступят с короткими программами
сегодня, 11:03
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
3сегодня, 07:00
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
3вчера, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
6вчера, 16:24Фото
Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
5вчера, 13:40
Майя Сарафанова: «Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать»
3вчера, 11:37
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16