Загитова пришла на премию журнала Peopletalk в платье-мини с глубоким декольте и длинными рукавами

Загитова пришла в платье-мини с глубоким декольте на премию Peopletalk.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила премию «Герои Peopletalk». Фигуристка появилась на мероприятии онлайн-издания в черном платье-мини с глубоким декольте и длинными рукавами. ФОТО PEOPLETALK «Сейчас могу сказать: да, я красивая». Рефлексия Алины Загитовой