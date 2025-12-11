Загитова пришла на премию журнала Peopletalk в платье-мини с глубоким декольте и длинными рукавами
Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила премию «Герои Peopletalk».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: PEOPLETALK
