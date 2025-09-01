Расписание Kinoshita Group Cup: там выступят Сакамото, Хигучи, Чиба, Чха Чжун Хван, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава
5-7 сентября в Осаке пройдет турнир по фигурному катанию Kinoshita Group Cup.
iSU Challenger
Kinoshita Group Cup
Осака, Япония
5 сентября, пятница
9:15 – женщины, короткая программа
мужчины, короткая программа
6 сентября, суббота
8:45 – танцы на льду, ритм-танец
пары, короткая программа
женщины, произвольная программа
7 сентября, воскресенье
6:00 – танцы на льду, произвольный танец
пары, произвольная программа
мужчины, произвольная программа
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полное расписание будет опубликовано позднее. Полный состав участников – здесь.
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: юниорский Гран-при стартовал в августе, олимпийская квалификация пройдет в сентябре
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости