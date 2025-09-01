2

Расписание Kinoshita Group Cup: там выступят Сакамото, Хигучи, Чиба, Чха Чжун Хван, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава

5-7 сентября в Осаке пройдет турнир по фигурному катанию Kinoshita Group Cup.

iSU Challenger

Kinoshita Group Cup

Осака, Япония

5 сентября, пятница

9:15 – женщины, короткая программа

мужчины, короткая программа

6 сентября, суббота

8:45 – танцы на льду, ритм-танец

пары, короткая программа

женщины, произвольная программа

7 сентября, воскресенье

6:00 – танцы на льду, произвольный танец

пары, произвольная программа

мужчины, произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полное расписание будет опубликовано позднее. Полный состав участников – здесь.

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: юниорский Гран-при стартовал в августе, олимпийская квалификация пройдет в сентябре

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
танцы на льду
женское катание
мужское катание
Kinoshita Group Cup
расписание турниров
пары
logoISU Challenger
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Первенство Москвы. Сажина и Белкин, Шаяхметова и Бреславский, Высоцкая и Алексеенко выступят с произвольными программами
9вчера, 21:00
Первенство Москвы. Жабина и Башуров, Билибина и Кашаев, Ростилова и Ауров представят произвольные танцы
5вчера, 21:00
Александра Трусова: «50 минут на льду прошли отлично! Программа для первого шоу поставлена»
33вчера, 18:58Видео
Яметова показала отрывок новой короткой программы под кавер на House of the Rising Sun
16вчера, 18:05Видео
Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Варезе
7вчера, 17:17
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: юниорский Гран-при стартовал в августе, олимпийская квалификация пройдет в сентябре
3вчера, 16:22
Загитова опубликовала фото с отдыха в Дубае
44вчера, 16:04Фото
Глеб Лутфуллин: «У меня этим летом произошли колоссальные изменения в жизни, тем не менее с хорошим настроением, с боевым характером буду выступать»
22вчера, 15:20
Семененко о короткой программе: «Музыку предложил я, Мишин доверился моему музыкальному вкусу, за что я ему очень благодарен»
16вчера, 15:06
Дискотека 00-х на и звезды фигурного катания. Приходите на ледовое шоу Евгении Медведевой – 13 сентября на «ЦСКА Арене!»
вчера, 15:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
122 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
2120 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1316 августа, 20:13