Расписание Kinoshita Group Cup: там выступят Сакамото, Хигучи, Чиба, Чха Чжун Хван, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава

5-7 сентября в Осаке пройдет турнир по фигурному катанию Kinoshita Group Cup.

iSU Challenger

Kinoshita Group Cup

Осака, Япония

5 сентября, пятница

9:15 – женщины, короткая программа

мужчины, короткая программа

6 сентября, суббота

8:45 – танцы на льду, ритм-танец

пары, короткая программа

женщины, произвольная программа

7 сентября, воскресенье

6:00 – танцы на льду, произвольный танец

пары, произвольная программа

мужчины, произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Полное расписание будет опубликовано позднее. Полный состав участников – здесь .

