Марк Кондратюк: «Что чувствую, когда слышу, что я олимпийский чемпион? Я в это не верю, как будто это не про меня. Потому что я никогда к этому не шел»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в команде Марк Кондратюк рассказал об эмоциях после побед на чемпионатах России, Европы и на зимних Играх.

«Что было самым запоминающимся за прошедший сезон? Оберстдорф, произвольная чемпионата Европы, командник на Олимпийских играх, больная спина перед Сочи и борьба с самим собой после чемпионата России. Борьба с самим собой в голове.

Первую неделю мне казалось, что я занял чужое место. Какой-то такой момент был. И полностью меня отпустило, когда я выиграл Европу – я понял, что, наверное, все-таки свое (место). Не в том плане, что я занял чужое место какого-то конкретного человека… Скорее, как будто я выиграл случайно, незаслуженно. В таком смысле», – сказал Кондратюк в интервью ютуб-каналу «Фигурка».

«Безусловно, в отдельных моментах что-то в жизни после Олимпиады поменялось, но глобально я не хочу, чтобы что-то менялось. Потому что я хочу остаться максимально таким же человеком, которым был в самом начале пути.

Что чувствую, когда слышу «олимпийский чемпион Марк Кондратюк»? Я в это не верю, как будто это не про меня. Потому что я никогда к этому не шел. Мне всегда говорили, что я могу, но никогда в это не верил. Наверное, продолжается это неверие.

Естественно, я осознаю, что это уже случилось, это факт. Но не могу осознать до конца. Уже после Игр я точно знаю, что я выиграл чемпионат России, выиграл чемпионат Европы – последний год мне это казалось реальным: снова попасть на пьедестал ЧР и в первый раз попасть на пьедестал Европы… Это казалось реальным.

Олимпийские игры, медали на них, казались нереальными. Где-то полгода назад я себе сказал, что если у меня когда-нибудь получится взять медаль чемпионата Европы, я считаю, что я катался не зря, и это меня радует. В каком-то смысле перевыполнил план», – отметил фигурист.