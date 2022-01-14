Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Мозалев, Кондратюк, Семененко, Квителашвили, Грассль покажут произвольные программы

14 января на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022 в Таллине мужчины выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует россиянин .

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллин, Эстония

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция – Eurosport 2, Первый канал (сайт).

Первая разминка

5. Вальтер Виртанен (Финляндия)

6. Славик Айрапетян (Армения)

Вторая разминка

7. Константин Милюков (Беларусь)

8. Арлет Леванди (Эстония)

9. Маурицио Цандрон (Австрия)

10. Михал Бржезина (Чехия)

11. Никита Старостин (Германия)

12. Лукас Бричги (Швейцария)

Третья разминка

13. Николай Мемола (Италия)

14. Поль Фентц (Германия)

15. Кевин Аймо (Франция)

16. Габриэле Франгипани (Италия)

17. Иван Шмуратко (Украина)

18. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Четвертая разминка

19. (Латвия)

20. Даниэль Грассль (Италия)

21. (Грузия)

22. Евгений Семененко (Россия) – 22:30

23. Марк Кондратюк (Россия) – 22:38

24. Андрей Мозалев (Россия) – 22:46

Результаты короткой программы

1. Андрей Мозалев (Россия) – 99,76

2. (Россия) – 99,06

3. (Россия) – 99,04

4. Морис Квителашвили (Грузия) – 92,76

5. Даниэль Грассль (Италия) – 91,75

6. Денис Васильев (Латвия) – 90,24

7. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 83,46

8. Иван Шмуратко (Украина) – 82,13

9. Габриэле Франгипани (Италия) – 81,79

10. Кевин Аймо (Франция) – 80,39

11. Поль Фентц (Германия) – 76,76

12. Николай Мемола (Италия) – 73,98

13. Лукас Бричги (Швейцария) – 72,96

14. Никита Старостин (Германия) – 72,12

15. Михал Бржезина (Чехия) – 71,60

16. Маурицио Цандрон (Австрия) – 70,75

17. Арлет Леванди (Эстония) – 70,04

18. Константин Милюков (Беларусь) – 69,10

19. Славик Айрапетян (Армения) – 67,75

20. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 67,34

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Там выступят Валиева, Трусова, Щербакова, Мозалев, Синицина и Кацалапов