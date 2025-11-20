Принева о короткой под Big Spender: «Я катаю саму себя, стараюсь передать хорошее настроение зрителям»

Принева рассказала, о чем ее короткая программа под Big Spender.

Российская фигуристка Алена Принева рассказала о своей короткой программе под композицию Big Spender.

«В короткой программе я, можно сказать, катаю саму себя, стараюсь передать хорошее настроение зрителям, кататься в удовольствие.

Как выбрали композицию Big Spender? Я пришла на постановку, мне включили музыку, мы начали ставить программу. Из тех, кто раньше катался под эту музыку, смотрела только Сашу Трусову. Мне очень нравится эта программа, безумно люблю кататься, улыбаться и смотреть всем в глаза.

Программа начинается достаточно смело перед судьями? Очень долго тренировалась, чтобы руки нормально положить на борт», – сказала Принева.