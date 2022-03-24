Светлана Соколовская: «Могу ошибиться, но в истории нет случая, как у Кондратюка. 9 месяцев, и такой карьерный рост! Он очень много может»

Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская высказалась о прогрессе своего ученика Марка Кондратюка.

«Я могу ошибиться, меня, может, кто-то исправит, но в истории нет такого случая, как у Марка: в конце мая ему присваивают мастера спорта, дальше он подтверждает третью квоту, которую заработали Миша (Коляда) с Женей (Семененко), выполняет мастера спорта международного класса, потом выигрывает Россию, Европу, попадает на Олимпийские игры, становится олимпийским чемпионом в командном турнире, зарабатывает заслуженного мастера спорта и теперь награжден орденом Дружбы.

Это девять месяцев, и у него такой большой карьерный рост! Это, конечно, эмоции. Люди мечтают туда попасть, некоторые, кто не в спорте, вообще не знают, что это такое, видят ее только по телевизору. 18 лет, а он уже столько получил бонусов. За свой труд, за свое терпение, за любовь к этому делу. Поэтому у меня эмоций очень много», – сказала Соколовская.

– Еще Марк загружал видео четверного лутца. Это ближайшее усиление программы?

– Не задавайте провокационные вопросы! Он учит все, да, и на тренировках он многие вещи делает, но это не считается. Вот когда Марк придет к этому и решится головой, сделает на соревнованиях, я скажу: молодец! Он очень много может. Но пока не знаю, как все сложится.

– От чего зависит возможный успех?

– Конкуренция. Чем она серьезнее, тем он больше начинает набирать. Могут мне сказать: вот Олимпиада, конкуренция. Но мы все же сырые еще. Я считаю, он очень хорошо проявил себя в командном турнире. А дальше он уже вырос, многое понял, многое увидел. Он побывал там, где не каждый может побывать. Я вижу по его голове, ему интересно делать больше, – отметила тренер.