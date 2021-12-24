Чемпионат России по фигурному катанию-2022. Семененко, Коляда, Кондратюк, Ерохов, Игнатов выступают с произвольными программами

24 декабря на чемпионате России по фигурному катанию-2022 в Санкт-Петербурге мужчины выступят с произвольными программами.

Чемпионат России по фигурному катанию

Санкт-Петербург

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 15.15 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Егор Рухин

2. Андрей Анисимов

3. Кирилл Сарновский

4. Владислав Дикиджи

5. Роман Савосин

6. Илья Яблоков

Вторая разминка

7. Дмитрий Алиев

8. Глеб Лутфуллин

9. Артем Ковалев

10. Артур Даниелян

11. Андрей Мозалев

12. Петр Гуменник

Третья разминка

13. Александр Самарин

14. Михаил Коляда

15. Алексей Ерохов

16. Макар Игнатов

17. Марк Кондратюк

18. Евгений Семененко

Положение после короткой программы

1. Евгений Семененко – 98,03

2. Марк Кондратюк – 97,77

3. Макар Игнатов – 95,84

4. Алексей Ерохов – 95,24

5. Михаил Коляда – 94,26

6. Александр Самарин - 94,23

7. Петр Гуменник – 91,04

8. Андрей Мозалев – 90,98

9. Артур Даниелян – 87,74

10. Артем Ковалев – 87,14

11. Глеб Лутфуллин – 87,86

12. Дмитрий Алиев – 86,40

13. Илья Яблоков – 85,40

14. Роман Савосин – 82,64

15. Владислав Дикиджи – 82,24

16. Кирилл Сарновский – 80,31

17. Андрей Анисимов – 65,34

18. Егор Рухин – 64,85

Расписание предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге: 23 – 26 декабря