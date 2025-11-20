Агата Петрова: «Поменяли костюм, потому что всему тренерскому штабу хотелось добавить немного яркости»

Агата Петрова: поменяли костюм, тренерскому штабу хотелось добавить яркости.

Фигуристка Агата Петрова оценила выступление в короткой программе на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.

Петрова заняла второе место с результатом 67,67 балла.

«Понравилось, как помогают зрители, постоянно хлопают, поддерживают, это очень морально помогает подготовиться к прокату. Переживала больше, чем в Магнитогорске, больше была зациклена на прыжковых элементах, из-за этого не так хорошо показала себя во второй оценке. Но довольна прокатом, все нарабатывается, будем улучшать.

Стараюсь не думать, как катаются другие. У каждого есть свои детали, кто-то делает прыжки лучше, кто-то лучше вращается. Стараюсь спокойно подходить к прокату, неважно, как прошла тренировка, надо просто отпускать, выходить и делать свое.

Почему поменяли костюм? Всему тренерскому штабу хотелось добавить немного яркости. Примерно за неделю решили добавить немного цвета и удлинить рукава. Пока оставляем так, но может все в любой момент поменяться — и движения, и детали костюма», — сказала Петрова.