Соколовская о 15-м месте Кондратюка на Олимпиаде: «Не хватило и опыта, и желания, и знаний. Все вместе. Это вина не Марка, это только моя вина»

Тренер Светлана Соколовская рассказала о чувстве вины после выступления фигуриста Марка Кондратюка на Олимпиаде в Пекине.

На прошедших Играх спортсмен взял золото в командном турнире, но в индивидуальном занял лишь 15-е место.

«Конечно, это моя вина. Это отсутствие опыта Олимпийских игр. Но я себя за это сейчас абсолютно не корю. Но вот представьте: короткая, потом произвольная в команде. Следующий день: произвольная у девочек что ли была. Я что, должна была его не пускать болеть за свою команду? Глупо.

Естественно, он пошел в какой-то спорткомитет, нашел флаг, накупил трещалок. Атрибутика в нашем командном боксе – это все он делал. Думал: «Это как так? Американцы такие веселые, а у нас пусто?» Он искренне переживал за ребят!

И что, я должна была сказать: «Нет, давай-ка пойдем в номер отдыхать, потому что у тебя потом соревнования?» Наверное, должна была, скажут мне профессионалы. Но я этого не сделала. И он был на эмоциях, пробыл до 11 вечера, в 12 приехал в (олимпийскую) деревню. Не знаю, лег ли он вообще, но в 4 утра уже подъем. В 4 подъем, в 5 мы встречались, и в 6 тренировка.

Смотрю на него утром: «Ты мой золотой… Никакой пацан. Но зато счастливый!» Я понимаю, что он физически нормальный, но он весь в этом счастье и пустой для соревнований. Эмоциями он весь там. Да, мне надо было его скрутить тогда, но мы живем один раз. Этот командный врожденный дух, который в нем присутствует. Я что, должна была его погасить? Наоборот, решила отпустить.

Короткую откатал: все, что мог на тот момент, он сделал. Вот такого уровня, да. Некачественно, да. Но зато я знаю, что он как человек счастлив. Это очень двояко, меня можно осуждать, обо мне можно говорить все что угодно: «Вот, она не подумала». Не подумала. Не хватило и опыта, и желания, и знаний. Все вместе. Это вина не Марка, это только моя вина», – сказала Соколовская.