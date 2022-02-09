😱 Отложенная церемония награждения, препарат от болезней сердца в пробе. Главное о скандале с Камилой Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине

Sports.ru публикует главные новости и последнюю информацию о скандале на Олимпийских играх-2022, связанном с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

1. Сайт Inside the Games сообщил, что церемонию награждения фигуристов за командный турнир на Олимпиаде-2022 перенесли из-за проблем с допинг-тестом Валиевой.

2. «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что допинг-проба Валиевой, показавшая наличие запрещенного вещества, была сдана спортсменкой в декабре.

Речь идет о микродозе, при этом доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей.

3. Если Валиеву признают виновной в нарушении антидопинговых правил, наказание могут смягчить из-за ее возраста – фигуристке 15 лет. В фокусе внимания будет окружение Камилы.

4. Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов заявил, что препарат, который найден в допинг-пробе Валиевой – триметазидин. Этот препарат используется для лечения кардиологических проблем и не способствует повышению спортивных результатов.

5. Пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина высказалась о допинг-тесте Валиевой: «Ждем официальные заявления. Судя по всему, не сегодня».

В Министерстве спорта России сочли преждевременными комментарии по теме возможной положительной допинг-пробы Валиевой.

6. В WADA отказались давать комментарии о допинг-пробе Валиевой и посоветовали «связаться с организаторами турнира фигуристов».

7. «Спорт-Экспресс» сначала опубликовал информацию, что фигуристку не допустят до личного турнира Олимпиады в Пекине, а золотые медали командного турнира аннулируют. Затем «СЭ» удалил новость и опубликовал опровержение, заодно принес Валиевой извинения.

8. Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Конов отметил, что золото командного турнира пока остается у России: «Решения о лишении нас медали нет. Это хайп в чистом виде»

9. Официальное заявление МОК на тему допинг-теста Валиевой ожидается в четверг, 9 февраля, в 13.00 по пекинскому времени (8 утра по московскому), сообщает «СЭ».

Здесь можно оставлять слова поддержки для Камилы Валиевой. Пишите!

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