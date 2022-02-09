Пресс-атташе ФФКР о допинг-тесте Валиевой: «Ждем официальные заявления. Судя по всему, не сегодня»

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России ( ) Ольга Ермолина сообщила, что официального заявления по допинг-тесту Камилы Валиевой сегодня не будет.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней российской фигуристки.

«Источником может быть только официальные заявления, которых ждем. Судя по всему, не сегодня. Половина двенадцатого уже в Пекине», – сказала Ермолина.

Похоже, допинг у Камилы Валиевой – что об этом известно? Из-за этого перенесли награждение командника. Онлайн